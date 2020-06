Balotelli zwischen Genie und Blödsinn

Fehltritte setzte Balotelli zuletzt ohnehin genug. Hier nur ein kurzer Auszug:

Frauenversteher Zur Zeit, als er den Schriftzug "Ich liebe dich Raffaella" als Liebesbeweis für Freundin Raffaella Fico auf einem Shirt trug, traf er sich mit der Prostituierten Jennifer Thompson, mit der sich zuvor Englands Wayne Rooney vergnügt hatte. Zu seinem Glück wurde Balotelli geadelt: " Mario hat einen fantastischen Körper und weiß genau, wie man eine Frau befriedigt. Ich gebe ihm für den Sex die 9,5 von 10 Punkten."

Nachtausflug Im März gab’s Ärger, als er 36 Stunden vor dem Ligaspiel in einem Striplokal gesehen wurde.

Brandstifter Dass er kein Biedermann ist, bewies er, als er mit Feuerwerkskörpern sein Haus in Brand setzte. Zwei Löschfahrzeuge mussten kommen.

Scharfschütze Im Trainingszentrum von Manchester City soll er mit Dartpfeilen auf Nachwuchsspieler geworfen haben.

Zumindest seine Trefferquote auf dem Platz ist in Ordnung. Mit 13 Toren in 23 Ligaspielen hatte er Anteil am Meistertitel von ManCity, wo er schon kurz vor dem Rauswurf stand, nachdem er seiner Mannschaft gegen Arsenal mit einer dummen Roten Karte beinahe den Titel gekostet hatte und zuvor seinen Luxus-Bentley bei einem Unfall zerstörte. Auf Österreichs Straßen wird der Italiener kaum auftauchen.

Kein Grund jedoch für die Exekutive, durchzuatmen. Denn wir haben ja Marko Arnautovic, und der zählt seit der gemeinsamen Zeit bei Inter Mailand zu Balotellis besten Freunden.