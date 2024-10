Spanischer Doppelsieg: Rodri und Bonmati gewinnen Ballon d'Or

Der Gewinner des Ballon d'Or heißt Rodri . Der Mittelfeldspieler von Manchester City erhielt bei der Gala in Paris am Montagabend die Trophäe zum ersten Mal. Rodri gewann mit Spanien im Sommer den EM-Titel und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Mit City holte der 28-Jährige zum vierten Mal in Folge den englischen Meistertitel.

Real Madrid boykottierte die Verleihung

"Es ist klar, dass beim Ballon d'Or Real Madrid nicht respektiert wird. Und Real Madrid wird nirgendwo hingehen, wo es nicht respektiert wird", hieß es in einem Statement des spanischen Rekordmeisters. Die Madrilenen triumphierten in der vergangenen Saison in der Champions League und gewannen zudem den Meistertitel. Real wurde in Abwesenheit als Mannschaft des Jahres bei den Männern ausgezeichnet und stellte mit Carlo Ancelotti auch den Trainer des Jahres.