Balkan-Heimkehrer Pacult denkt mit 60 nicht an Frühpension

In Zeiten, in denen „man oft nicht sagen darf, was man denkt“ (Zitat ÖFB-Teamchef Franco Foda) kam Pacults Offenheit bei Klubbossen und sensiblen Mikrofonträgern nicht immer gut an. Auch wagte es Pacult, Kritik an Rapid-Ultras zu üben, was in Wien-Hütteldorf einer Mutprobe gleichkommen kann. Wirklich weh tut Peter Pacult nur, dass er in seiner kurzen Zeit als FAC-Trainer seinen Stammklub nur vorm Abstieg in die Regionalliga bewahren, nicht aber länger den Negativlauf stoppen konnte. „Das liegt mir jetzt noch im Magen.“ Zumal er bei seinen Floridsdorfern Legendstatus „wie Ernst Ocwirk und jetzt auch der Marko Arnautovic“ genieße.

Trotz Rückschlägen und trotz dem Bundesliga-Trend hin zu Trainern, die aktuell nur noch in drei von einem Dutzend Fällen (etwas) älter als 50 sind, ist Peter Pacults Ehrgeiz ungebrochen. Spekuliert der Praktiker – Laptop-Trainer hin oder her – mit einem baldigen Comeback. „Denn wir Alten entwickeln uns auch weiter.“