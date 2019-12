Autokorso um Mitternacht: Die Bergamo-Fans flippen total aus

Als die Mannschaft von Atalanta nach dem sensationellen 3:0-Auswärtssieg gegen Schachtjor Donezk zu nächtlicher Stunde in Bergamo eintraf, schneite es und es wehte ein eisiger Wind durch die norditalienische Stadt. Trotzdem waren tausende Menschen auf den Beinen, um die Helden von Kharkiw zu feiern. Das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte war Atalanta in der Champions League am Ball, und dann zog der Traditionsverein gleich ins Achtelfinale ein.