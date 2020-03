Austrias neues Ziel: Erster bei den Letzten werden

Das 1:1 in Graz gegen Sturm war zuwenig. Immerhin, die Austria weiß nun, dass sie in der Qualifikationsgruppe ein verkorkste Saison noch retten muss. Sport-Vorstand Peter Stöger gibt hierfür eine klare Devise aus: punkten. „Das Ziel ist jetzt, dass die Mannschaft weiter an Sicherheit und damit letztlich auch die Gruppe gewinnt.“

Der Aufwärtstrend von acht Spielen ohne Niederlage kam zu spät für die Meistergruppe - zu viele Punkte hatte man vor allem im ersten Meisterschaftsdrittel liegen gelassen. Der Kampf um Punkte für die Qualifikationsgruppe startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen St. Pölten (17 Uhr). „Das, was wir beginnend mit Ende der Herbstsaison gesehen haben, möchten wir weiterentwickeln. Ab jetzt punkten wir für die Qualifikationsgruppe.“