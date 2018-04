Austrias Perspektivspieler haben keine Perspektive

Die Verpflichtung von Westermann wurde von vielen Experten mit Stirnrunzeln quittiert. In den zwei wichtigen Spielen gegen Osijek nahm er Nebenmann Kadiri an die Leine, die Austria schaffte den Einzug in die EL-Gruppenphase. Daher wäre es unfair, von einem Fehlkauf zu sprechen. Sein lädiertes Knie könnte seine Karriere bald beenden. Jinhyun Lee und Ibrahim Alhassan, beide gestern im Derby-Einsatz, könnten ebenfalls die Austria verlassen.