Austrias Monschein: "Ich fühle mich einfach nur scheiße"

Baustelle Mittelfeld

Christian Ilzer erkannte eine nicht durchgängige Linie von Referee Robert Schörgenhofer. "Möglicherweise wollte er einen Fehler vom Beginn kompensieren", meinte der Austria-Trainer. So war Monscheins 1:0 eine Abseitsstellung von Alon Turgeman vorausgegangen. Ilzer suchte die Schuld dennoch nicht bei Schörgenhofer. Verantwortlich sei schon seine Mannschaft, die nach anständigen ersten 20 Minuten "in Passivität verfallen" sei. Monschein wirkte ob der Frage, warum den die Austria nicht vom Fleck kommt, ratlos: "Wenn wir wüssten, was es ist, würden wir es ändern."

So wird das Heimspiel gegen die WSG Tirol am Samstag für die Wiener wieder einmal zu einem Pflichtsieg, will man das erklärte Ziel - den Sprung in die Meistergruppe - realisieren. Hartberg liegt nach dem 1:0 bei der WSG nun drei Zähler vor der Austria auf Rang sechs. Inwiefern Ilzer es wieder mit Veränderungen probieren wird, bleibt abzuwarten. In St. Pölten feierte Michael Madl nach einer Verletzungspause ein Comeback, Alexander Grünwald rückte wieder ins Mittelfeld vor. Dieses bleibt größte Baustelle von Ilzer. Einzig James Jeggo zeigte als Abräumer eine starke Vorstellung. Dominik Fitz blieb wie Grünwald blass.