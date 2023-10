Austrias Finanz-Vorstand Harald Zagiczek: "Nicht aussichtslos"

Wie sehr die Austria bei den Fans trotz überschaubarer Ergebnisse in der Liga zieht, beweisen die Zahlen. Für das Spiel am Samstag gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz sind mehr als 11.000 Tickets verkauft, der Zuschauerschnitt in der laufenden Saison liegt bei 13.000. So einen Wert hatte die Austria bisher noch nie vorzuweisen.