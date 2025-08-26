Streitereien statt Zusammenhalt: Wie die Austria ihre Zukunft gefährdet

Seit fast einem Jahrzehnt dreht sich die Wiener Austria um sich selbst, weil die Führungsebenen alles tun – nur nicht an einem Strang ziehen. Als würde man im Verteilerkreis fahren, doch jeder nimmt eine andere Ausfahrt. Wie schon im Vorjahr und im Vorvorjahr und die Jahre davor befindet sich die Austria in einer sportlichen Krise und möchte sie mit Emotionen, Populismus und Aktionismus lösen. Als hätte der beliebte Schuss aus der Hüfte in der jüngsten Vergangenheit so viel Positives bewirkt! Trainer Stephan Helm ist nach einem Fehlstart in die Saison angezählt, über seinen Job wurde am Montag in einer Krisensitzung diskutiert. Darüber hinaus über die Personalien Jürgen Werner als Sportvorstand und Manuel Ortlechner als Sportdirektor. Doch was, wenn man sich mit großem finanziellem Aufwand tatsächlich von allen trennen könnte und würde? Ein Königreich für einen wohldurchdachten Plan!

Der sportliche Misserfolg ist nur eine (logische) Folge von Missständen, deren Ursprung ausgerechnet bis zum letzten großen Erfolg mit Meistertitel und Champions-League-Gruppenphase im Jahr 2013 zurückgeht. Danach wurde man, gelinge ausgedrückt, übermütig, lebte über die Verhältnisse und häufte einen Schuldenberg an, mit dem die heutige Führung noch mehr als beschäftigt ist. Trotz der finanziellen Not scheint man nicht in der Lage zu sein, Eitelkeiten hintanzustellen und gemeinsam in eine Richtung zu arbeiten. Und das hat Gründe.

Das Konstrukt Die Austria besteht aus dem Verein und der AG, dementsprechend groß sind die Gremien mit ihren Mitgliedern, die zu allem ihren entbehrlichen Senf abgeben, weil sie glauben, den Fußball erfunden zu haben. Der VIP-Klub auf der Nordtribüne ist vor allem in schlechten Zeiten ein toxisches Gemisch, da stets emotional aufgeladen diskutiert, geschimpft und intrigiert wird. Dort werden Trainer bestellt und in die Wüste geschickt. Auch bei den Investoren gibt es Untergruppen, die verschiedene Interessen verfolgen. Vielen im Verein ist Jürgen Werner ein Dorn im Auge, dessen man sich gerne entledigen würde. Werner war in einer Zeit bei der Austria als Investor und dann als sportlich Verantwortlicher eingestiegen, als die Violetten wirtschaftlich vor dem Abgrund standen. So unterschrieb man auch gerne einen Syndikatsvertrag, durch den Werner nicht am längeren Ast, sondern gleich am Stamm des Baumes Austria sitzt.

Die Querschüsse Auf der Führungsebene erkennt man selbstverständlich die Verfehlungen – aber stets im Bereich des anderen. Es wird hinterrücks geredet und gezündelt, und wenn dann der Hut brennt, will es keiner gewesen sein. Die Planlosigkeit Das berühmte violette „Playbook“, die niedergeschriebene Austria-Philosophie, gibt es bestenfalls auf dem Papier, gelebt wird sie kaum. Alle wollen zwar den sportlichen Erfolg, über den Weg dorthin ist man sich aber uneins. Die einen hätten gerne junge Eigenbauspieler, der Sportvorstand bastelt an einem Kader, mit dem man in den Europacup kommen wollte, um dort die Spieler zu präsentieren und womöglich teuer zu verkaufen. Beide Zugänge sind legitim, doch sie führten in der Vergangenheit auch zu einem Richtungsstreit in der violetten Fußballphilosophie. Es fehlt der gemeinsame Plan.