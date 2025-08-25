Austria in der Champions League: Die violetten Frauen zeigen, wie es geht

Die Austria spielt in der Champions League. Immerhin die Frauen sorgen in Favoriten für internationalen Flair. Am Mittwoch treffen die Veilchen in der 2. Quali-Runde daheim auf den Glasgow City FC. Im Falle eines Sieges würde man auf am Samstag daheim den FC Minsk treffen.

Trainer Stefan Kenesei weiß um die Schwere der Aufgabe. „Spiele auf diesem Niveau sind etwas Besonderes für die Mannschaft. Man sammelt Erfahrungen, Fehler werden aufgezeigt, eine durchschnittliche Leistung reicht da nicht. Für unsere Entwicklung ist die Champions League wichtig.“