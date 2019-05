Austria Wien: Ilzers Amtsantritt mit maximaler Leidenschaft

Stolz und glücklich. So gab sich gestern die Austria, als sie mit Christian Ilzer ihren Wunschtrainer präsentierte, für den sie sogar eine Ablöse an Wolfsberg zahlte. Der Steirer wiederum hatte ein richtig gutes Gefühl an einem für ihn besonderen Tag. Drei besondere Jahre sollen es werden, wenn beide Seiten den neuen Vertrag erfüllen. „Ich freue mich auf die Austria, auf die Stadt Wien“, erklärte der neue Trainer, der sich vor einem Jahr bei der Anfrage der Violetten noch nicht reif genug gefühlt hatte, um den Traditionsklub in Favoriten zu übernehmen.

Das gestaltet sich nun anders, wie Sportdirektor Ralf Muhr bestätigt: „Christian ist reif und bereit für den Schritt.“ Ilzer ergänzt: „Die Austria soll ein weiteres interessantes und erfolgreiches Kapitel in meiner Trainer-Karriere werden.“

In den persönlichen Gesprächen wurde schnell klar, dass man deckungsgleich sei bei der Philosophie. Ilzer beschreibt seine Herangehensweise so: „Mein Stil ist klar. Er soll erfolgreich und attraktiv sein, mit Power und Leidenschaft. Das Mitreißen des ganzen Vereins soll auf dem Platz sichtbar sein.“ Für einen Trainer, weiß der Neue, ist es ein Kunstgriff, „Menschen zu verstehen und zu führen“.