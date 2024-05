Austria siegt gegen Hartberg und hat den Europacup vor Augen

Beide Teams entschieden sich am Freitagabend in der Generali Arena dazu, Fußball in erster Linie zu spielen. Geboten wurde den Fans ein unterhaltsames Match, wobei die Austria anfangs für Druck sorgte.

Was zu einer sehr guten Partie fehlte, waren die hochkarätigen Chancen. Gruber hatte eine für die Austria, scheiterte aber an Goalie Sallinger. Eine Hartberger Möglichkeit machte Pazourek in höchster Not zunichte.