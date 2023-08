Austria-Frust nach Europacup-Pleite: "Bekommen wieder eine Watschn"

Zwar drei Tore geschossen, aber fünf kassiert: Die Austria hat sich im Heimspiel gegen Legia Warschau trotz großer Mühen und viel Moral nicht belohnt. Nach dem Last-Minute-Aus gegen die Polen in der Qualifikation zur Conference League standen die Wiener nach dem entscheidenden Gegentreffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit schwer geschlagen am Rasen. Es war eine Niederlage, die erneut die Frage aufwarf, ob die Austria den von ihr anvisierten Spielstil durchziehen kann.

➤ Mehr lesen: Austria Wien scheitert nach irrem Finish in der Conference League