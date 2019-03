Austria: Trennung von Letsch eine Frage der Zeit

Um 20.30 Uhr war die Diskussionsrunde beendet, ein Präsidiumsmitglied bestätigte beim Verlassen des Stadions, dass den schwachen Leistungen trotz Platz 3 in der Tabelle nun Taten folgen werden. Der einhellige Tenor: so kann es bei der Austria nicht weiter gehen, nicht nur die Führungsspitze vermisst eine Entwicklung in der Mannschaft und im Spiel der Veilchen.

In nicht einmal sechs Jahren seit dem Sommer 2013 hat die Austria somit sechs Trainer verbraucht: Nenad Bjelica, Herbert Gager, Gerald Baumgartner, Andreas Ogris, Thorsten Fink und eben Letsch. Der Deutsche wurde im Februar 2018 geholt mit der Prämisse, in 12 Runden doch noch einen Europacup-Platz zu erreichen. Das Ziel wurde verfehlt, der Vertrag von Letsch verlängert. Hauptverantwortlich dafür waren Sportdirektor Ralf Muhr und AG-Vorstand Markus Kraetschmer, die auch gemeinsam mit dem Trainer im Sommer die Kaderplanung übernahmen.