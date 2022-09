Austria-Trainer Schmid: "Müssen gegen Posen an unsere Grenzen gehen"

Will man aber die mögliche Chance auf Rang zwei in der Gruppe wahren, dann sollte man nicht mit leeren Händen am Freitag in den Flieger Richtung Wien steigen, wie auch Mittelfeldspieler Matthias Braunöder weiß. "Wir wollen und müssen etwas mitnehmen. Wir erwarten ein enges und kampfbetontes Spiel."