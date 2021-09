Austria-Trainer Schmid nach 0:0: "Waren nicht zielstrebig genug"

0:0 gegen Altach. Zwei verlorene Punkte für die Wiener Austria, die am Samstagabend das Spiel dominiert hat, aber kaum zu zwingenden Chancen kam. Nach einer Gelb-roten Karte in der Schlussphase gegen Austrias Demako wegen einer Schwalbe war Manfred Schmid mit dem Punktegewinn gar nicht so unglücklich. Der Trainer der Austria sprach über ...

... das Spiel:

"Leider ist es so geworden, wie ich es vor dem Spiel gesagt habe. Das ist ein sehr schwer zu bespielender Gegner, Altach hat es uns schwer gemacht, ins letzte Drittel zu spielen. In der ersten Hälfte haben wir dominiert, aber in der zweiten Hälfte war es ausgeglichener."