Austria-Trainer Schmid: „Grundsätzlich war es nicht gut“

"Das war gar nichts"

Hart ins Gericht mit sich und seinen Kollegen ging Austria-Torschütze Marco Djuricin: „Ich will nicht zu negativ sein nach dem ersten Spiel, aber das war einfach gar nichts heute. Breidablik war einfach stärker, wir haben wirklich schwach gespielt. Ich bin sehr enttäuscht.“ Letzteres liegt auch daran, dass Djuricin vorzeitig ausgewechselt wurde: „Ich habe jetzt zwei Spiele gemacht, zwei Tore geschossen und bin zweimal in der 60. Minute ausgewechselt worden - das passt mir natürlich auch nicht. Ich habe nicht gut gespielt, die Mannschaft auch nicht, aber ich bin immer für ein Tor gut. Das ist für mich nicht in Ordnung.“

Entschuldigen wollte er sich auch noch bei den Fans: „Es tut mir auch leid für die Leute, die haben eine schwierige Zeit, kommen nach zwei Jahren hierher und feuern uns an - und wir spielen so einen Fußball. Das ist nicht in Ordnung.“

Eine Steigerung muss her – und zwar rasch: Am Sonntag steht der Ligastart in Ried an. Djuricin: „Ich hoffe, dass wir da ein anderes Gesicht zeigen, sonst werden wir uns sehr wundern.“