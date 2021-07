Austria kommt gegen Breidablik nicht über ein 1:1 hinaus

Die Rückkehr auf die internationale Bühne nach knapp zwei Jahren Pause hat sich die Austria anders vorgestellt. Gegen Breidablik – ein aggressiver, engagierter, aber keinesfalls übermächtiger Gegner – reichte es im Hinspiel der zweiten Quali-Runde der Conference League nur zu einem 1:1. Auf Trainer Manfred Schmid wartet viel Arbeit, die Veilchen müssen sich rasch steigern, sonst droht im Rückspiel am kommenden Donnerstag das Aus.

Die Gäste begannen aggressiver, Tormann Pentz musste nach einem Muminovic-Schuss schon früh die erste Glanztat zeigen (6.). Die Wiener taten sich schwer, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, vor allem die Innenverteidiger leisteten sich einige Fehler. Breidablik gab zu diesem Zeitpunkt den Ton an, daran änderte auch der Dauergesang der 6.015 Fans in der Generali-Arena nichts.

Beinahe hätte eine Unkonzentriertheit von Handl zu einem Elfer geführt, dann, langsam aber doch, wurden die Kombinationen der Hausherren sicherer. Fischer prüfte nach Fitz-Freistoß Goalie Einarsson erstmals richtig (17.), aus dem Spiel heraus wollte der letzte Pass aber noch nicht gelingen. Doch die Austria sollte bald belohnt werden. Schoissengeyr scheiterte noch zweimal (29., 30.), und dann war es so weit: Fitz wollte wohl schießen, Djuricin spitzelte den Ball gekonnt zum 1:0 ins Netz (32.).

Der Torjäger hatte danach sogar noch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Keeper (35.). Auf der anderen Seite rettete Pentz den Veilchen nach einem Einarsson-Weitschuss die Pausenführung (41.).