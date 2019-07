Austria: Neo-Trainer Christian Ilzer sucht die violette Mischung

Bundesliga. Die Wiener Austria schwitzt dieser Tage in Loipersdorf, damit in der kommenden Saison ihr Spiel endlich wieder richtig flüssig wird. Bei deutlich über 30 Grad springen die Austrianer nach jeder Trainingseinheit in zwei Eistonnen, um ihre Körper wieder auf Betriebstemperatur zu bekommen. Trainer Christian Ilzer hatte schon bei seiner Präsentation versichert, dass für ihn der vorhandene Kader „stimmig“ sei, sprich er mit diesen Kickern seine Philosophie umsetzen könne. Einiges davon wurde im ersten richtigen Test in Großpetersdorf umgesetzt, beim 2:3 gegen Slavia Prag trafen Bright Edomwonyi und Maximilian Sax.

Die Mannschaft zeigt sich bisher jedenfalls von den Vorstellungen des Übungsleiters durchaus angetan. „Die Inhalte, die der Trainer vermittelt, sind schon sehr nah dran an dem, wofür Austria Wien steht und was sich die Fans erwarten“, meint Routinier Michael Madl. Aktiv und attraktiv soll das Auftreten sein, gewürzt mit viel Leidenschaft, die Ilzer ohnehin mitbringt.