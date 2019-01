Austria-Keeper Pentz „will jedes dritte Match zu null spielen“

Er ist erst 21 Jahre alt und derzeit unumstrittene Nummer eins bei der Wiener Austria. Patrick Pentz hat nicht nur für das kommende Frühjahr große Ziele.

KURIER: Können Sie sich die bisherige Austria-Saison erklären?

Patrick Pentz: Nur schwer. Viele Eigenfehler waren unerklärlich. Wir dachten, das wäre ein Prozess für uns, doch jetzt müssen wir Ergebnisse liefern.

Sind Sie mit Ihren Leistungen zufrieden?

Für mich war es wichtig, dass ich mich etabliere und als Nummer 1 in die Saison gehe. Das ist mit 21 Jahren bei Austria Wien nicht so selbstverständlich. Ich zähle immer die Punkte, die ich der Mannschaft pro Halbjahr rette. Da habe ich eine geheime Statistik. Ich will jedes dritte Match zu null spielen.