Die Austria kommt langsam in die Spur

Aber auch das Nachmittagsprogramm hatte es durchaus in sich, weil das Trainerteam die Mannschaft zum Schneeschuh-Wandern im meterhohen Tiefschnee bat. Bei all dem Spaß, den die Kicker bei den außergewöhnlichen Einheiten auch haben, die Trainingskleidung müssen sie gleich zwei Mal täglich zum Trocknen aufhängen.

Erst am Samstag werden sie erstmals mit einem Ball in Berührung kommen, wenn in Wien wieder auf dem Platz trainiert wird. Letsch: "Bisher war nur ein Schneeball im Spiel. Das wird sich dann endlich ändern."