Austria-Kantersieg ohne Trainer Ilzer

Die Wiener Austria zeigte am Sonntag in Sieghartskirchen ein neues Spielsystem - ein 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Beim 10:0 im Tullnerfeld fehlte allerdings der neue Trainer. Christian Ilzer ist im Rahmen des UEFA-Pro-Lizenz-Trainerkurses dieses Wochenende bei der U-21-EM in Udine. Übrigens an der Seite von Mattersburgs neuem Trainer Franz Ponweiser und dem WAC-Neuen Gerhard Struber.

In Sieghartskirchen waren vier Neuzugänge im Einsatz. Stürmer Pichler und Innenverteidiger Jarjue konnten sich sogar in die Torschützenliste eintragen. Monschein, Schoissengeyr, Turgeman fehlten verletzt, Penz und Gluhakovic sind bei der U-21-EM.