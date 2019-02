Austria ist gewarnt vor „abnormalem“ GAK

Betroffen davon ist auch Dominik Prokop, jenes Talent, das sein Können nach einem Auf und Ab in den Leistungen im Frühjahr wieder unter Beweis stellen will. „Man merkt schon, dass viel Qualität vorhanden ist im Kader.“ Um Plätze im Mittelfeld rittern Prokop, Matic, Sax, auch Grünwald, wenn er wieder voll Match-fit ist.

Den GAK erwarten die Violetten zunächst abwartend, dafür wollen sie selbst von Beginn an den Ton angeben. Prokop: „Wir müssen zeigen, dass wir der Bundesligist sind.“ Das gilt auch für die Meisterschaft, wo man in der kommenden Woche beim LASK gastiert. „Wir haben in den letzten Wochen das Umschalten in beide Richtungen trainiert. Die Basis ist, gut gegen den Ball zu arbeiten, dabei mutig zu sein.“ Und bei Ballbesitz? Letsch: „Da müssen wir Ideen haben.“

Rund 2000 Austria-Fans werden heute vor ort in Graz auf Ideen ihrer Veilchen warten, mehr als 12.000 Tickets waren schon verkauft.