Austria ist auf und neben Rasen beschäftigt: McCormick nun "Co"

40 Prozent der Klubanteile sollen demnach verkauft werden. Die Austria hat für 17. Jänner eine Generalversammlung angesetzt. Dort will sich die mehrheitlich österreichische Gruppe, die den Verein vor dem finanziellen Absturz retten soll, präsentieren. Auch der ehemalige LASK-Vizepräsident Jürgen Werner, der Teil der "Viola Investment GmbH" ist, will dem Vernehmen nach den ordentlichen Mitgliedern seine Pläne offenlegen.

Abgestimmt werden soll auch über eine Regelung, die den Investoren die Option auf den Erwerb von weiteren 10,1 Prozent der Austria-Anteile und damit die Mehrheit sichern kann. Dies würde aber nur in dem Fall schlagend, sollte die in Österreich geltende "50+1"-Regelung fallen. Diese sichert den Vereinen die Stimmenmehrheit. Innerhalb der Bundesliga gibt es offenbar bereits Diskussionen darüber in einer Arbeitsgruppe.

Sportlich will die Austria in den vier ausstehenden Runden im Frühjahr noch den Sprung in die Meistergruppe schaffen. Drei Zähler fehlen den auf Rang sieben liegenden Favoritnern aktuell auf den Sechsten Ried. Manfred Schmid wird nun zweimal täglich zum Training bitten. "Wir werden in den kommenden Wochen die Grundlagen legen. Wir brauchen die Physis für das Frühjahr, haben jetzt eine ganz entscheidende Phase vor uns", sagte der Austria-Trainer.