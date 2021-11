Austria hadert nach 0:1 gegen Salzburg: "Klare Fehlentscheidung"

Am Ende glücklich zeigte sich Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund - obwohl es zu Beginn gar nicht nach Wunsch gelaufen war: "Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt und haben nicht in die Partie reingefunden. Wir haben viele Zweikämpfe verloren und die Energie in der Mannschaft war nicht so da." Als Erklärung nannte er auch eine schwierige Woche mit der Niederlage in Wolfsburg und dem positiven Corona-Test von Trainer Matthias Jaissle. Auch Goldtorschütze Adeyemi gab zu, dass das Fehlen des Trainers und die Gesamtsituation schwierig waren: "Aber am Ende haben wir die drei Punkte, das zählt."

Dass er diesmal nur von der Bank kam, störte ihn nicht: "Ich freu mich immer, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Und das wird er wohl auch noch länger. Der DFB-Nationalspieler, hinter dem mittlerweile fast sämtliche Spitzenklubs Europas her sind, sagte erstmals öffentlich: "Ich bleibe bis Sommer in Salzburg."