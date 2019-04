Austria Wien: Fünf Trainer sind auf der Shortlist

Einer der Trainer auf der Shortlist ist der aktuelle Coach Robert Ibertsberger, der in drei Spielen bisher noch keinen einzigen Punkt holen konnte. Dennoch zeigt sich Muhr mit der Arbeit des Ex-Internationalen durchaus zufrieden. "Unabhängig von den nicht zufrieden stellenden Ergebnissen ist seine Arbeit voll in Ordnung. Robert ist klar in seiner Herangehensweise." Klar definiert ist auch die Aufgabenstellung für das Gastspiel am Sonntag in Wolfsberg. "Richtungweisender geht gar nicht", so Muhr und meint damit einen Pflichtsieg der Violetten.