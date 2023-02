Austria feiert klaren Heimsieg, Sturm verliert mit viel Pech

Die Austria musste den Torh√ľter wechseln, Kos kam f√ľr Fr√ľchtl, der bei einem Zusammensto√ü sein Gehirn ersch√ľtterte. Just in einer aktiven Phase der Hartberger schlug abermals die Austria zu. Ranftl wurde im Strafraum gefoult, Tabakovic verwandelte den Elfmeter (57.) und traf somit wie schon gegen Klagenfurt doppelt. Nur in der vergangenen Woche hatte er im Duell mit seinem Ex-Klub Austria Lustenau im L√§ndle gute Chancen auf weiteren Jubel aus. Im Jahr 2023 hat der St√ľrmer seine Wichtigkeit f√ľr die Austria unter Beweis gestellt.

Die EntscheidungHartberg lie√ü sich wenig sp√§ter ein weiteres Mal austanzen, aus einem Konter erh√∂hte die Austria auf 3:0, Dovedan servierte den Ball dabei Fischer musterg√ľltig (62.). Die Fronten waren somit final gekl√§rt, die Austria legte nicht entscheidend nach, Hartberg wusste um die Aussichtslosigkeit der Situation.

In den kommenden zwei Wochen erhält die Austria Gelegenheiten auch in der Ferne Siege zu feiern, zunächst in Ried, dann bei Sturm, ehe man Rapid zum Derby-Tanz in die Generali Arena bittet.