Austria-Fans: "Schwuler-SK-Sturm"-Rufe am Tag gegen Homophobie

Die Österreichische Bundesliga und ihre Vereine unterstützen in dieser und der kommenden Runde die europaweiten FARE-Aktionswochen. Wie schon in den Vorjahren wurden und werden auch in diesem Jahr wieder sichtbare Aktionen für Vielfalt und gegen Diskriminierung stattfinden. So liefen und laufen die Kapitäne der Klubs aus der Bundesliga und 2. Liga mit Kapitänsschleifen in den Regenbogenfarben ein.

Die Aktionswochen stehen heuer unter dem Motto „Gemeinsam gegen Homophobie“. Vor den Spielen wurde und wird ein eindeutiges Statement von Spielern und Klubs verlesen, gemeinsam wurde und wird durch Spieler beider Mannschaften ein Transparent der „FARE-Initiative“, die sich schon seit Jahren gegen Diskriminierung im Fußball einsetzt, präsentiert.

Beim Sonntag-Schlager zwischen Austria und Sturm dürften einige Fans des Heimteams weder genau zugehört noch genau hingeschaut haben. Von der Osttribüne in der Generali Arena waren während des Spieles homophobe Sprechchöre nicht zu überhören. Mehrmals wurde "Schwuler SK Sturm" angestimmt.