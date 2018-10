Kein Sieger im Duell Austria gegen Sturm

Traumstart

Trainer Letsch dürfte von seinen Austrianern in der Pause mehr Leidenschaft gefordert haben, was auch Wirkung zeigte. Der eingewechselte Ebner vernaschte Koch, sein Zuspiel verwandelte Friesenbichler per Kopf zum 1:1. Sein erstes Tor in der Liga. Die Austria nahm endlich am Spiel teil, somit entwickelte sich ein sehenswerter Schlagabtausch mit gefährlichen Aktionen in beiden Strafräumen.

Nach einer Stunde sah Sturm-Kapitän Hierländer nach einem Foul an Friesenbichler Gelb-Rot. Sturm musste nun in Unterzahl umdisponieren und konnte nicht mehr so offensiv wie davor agieren, die Austria war aufgefordert, noch mehr nach vorne tätig zu werden. Im Finish trat zunächst Kapitän Grünwald mit einem guten Schuss und einem schönen Freistoß in Erscheinung, danach hatte Klein den Sieg auf dem rechten Fuß, er schoss aber Siebenhandl direkt an (85.). Bitter für die Veilchen: Grünwald kugelte sich in der Schlussphase die Schulter aus.

"Die Schulter ist raus, es schaut nicht so gut aus", sagte Letsch in einer ersten Reaktion gegenüber Sky.