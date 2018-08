Austria: Der Offensivgeist soll weiter spuken

Wenigstens meteorologisch erwartet die Wiener Austria am Samstag (17 Uhr) in St. Pölten kein heißer Tanz, angesagt sind perfekte Temperaturen für ein zünftiges Fußballspiel. Das Duell mit dem Tabellenzweiten wird aber dennoch ein schwerer Gang für die Veilchen, wie auch Kapitän Alexander Grünwald weiß: „Welcher Gegner ist schon leicht? Kein Spiel ist im Vorhinein ein Spaziergang. Umgekehrt aber sind wir schwer zu schlagen.“ Eine Kampfansage in Richtung Niederösterreich.

Mit dem 4:0 gegen die Admira hat man es vermieden, dass früh in der Saison Unruhe entsteht am Verteilerkreis. Der Technische Direktor Ralf Muhr sprach am Mittwoch zur Mannschaft, er strich die positiven Aspekte des letzten Auftritts hervor. „Wir haben zwar keine Zeit, aber wir nehmen sie uns trotzdem“, meint er in Hinblick auf den Prozess, den die neu formierte Mannschaft durchläuft.