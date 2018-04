Austria: Das Fleisch ist stark, doch der Geist unwillig

Es deutet sich in Wien-Favoriten für den Sommer ein Umbruch an, einige Spieler wie Ruan, Alhassan, Lee und Stronati werden wohl gehen, andere, bessere, müssen kommen, um einen schlagkräftigen Kader aufbieten zu können. Sportdirektor Franz Wohlfahrt wird besonders gezielt aussuchen müssen, um eine höhere Trefferquote als im Vorjahr zu erzielen. Dabei gilt es, nicht nur auf die fußballerische Qualität allein zu achten, sondern vor allem auch auf die Mentalität der Spieler. In genau diesem Bereich ist der LASK der Austria voraus, wie nicht nur das 1:0 am Samstag verdeutlichte. Während die Wiener den Europacup abhaken können, freuen sich die Linzer bereits auf ihren internationalen Auftritt im Sommer.

Auch die violette Trainerfrage ist nach wie vor nicht beantwortet, wenngleich alle Verantwortlichen im Verein beteuern, mit der bisherigen Arbeit von Thomas Letsch und dessen Assistenten Roman Stary zufrieden zu sein. Man könnte dies als Tendenz in Richtung einer Vertragsverlängerung mit dem Deutschen interpretieren. Die Spielphilosophie von Letsch würde der Austria grundsätzlich gut zu Gesicht stehen. Entscheidet man sich für einen konkreten Weg, den man in den kommenden Jahren gehen möchte, dann braucht es aber auch die nötigen Fußballer dazu.