Salzburg in der CL-Quali gegen Fenerbahce

Das Skurrilste am Europacup-Lostag war der Gegner von Vizemeister Salzburg. Die UEFA hatte Fenerbahce wegen der Verwicklung in den türkischen Manipulationsskandal 2010/’11 für zwei Jahre gesperrt. Die Türken gingen aber vor den internationalen Sportgerichtshof CAS. Der setzte am Donnerstag in einem provisorischen Urteil die UEFA-Sanktionen aus, der Sportgerichtshof wird allerdings erst am 28. August ein endgültiges Urteil verkünden. Das hat die UEFA akzeptiert. Sollte der CAS seine Entscheidung revidieren, droht allerdings ein Chaos in der Champions-League-Qualifikation. Denn dann sind die Spiele gegen Salzburg längst absolviert (31. Juli in Salzburg und 6./7. August in Istanbul).

„Für uns gab es in dieser Konstellation kein leichtes Los“, sagte Trainer Roger Schmidt, nachdem Fenerbahce als Gegner in der der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League gezogen wurde. „Jetzt haben wir rund zehn Tage, in denen wir uns sehr intensiv vorbereiten werden. Unser Ziel ist es, auch gegen Fenerbahce unsere Spielidee durchzudrücken und zwei leidenschaftliche Spiele zu liefern“, sagte Schmidt.

Fenerbahce ist die erste Hürde beim Versuch, erstmals die Gruppenphase der Fußball-Champions-League zu erreichen. Die Gelb-Blauen aus Istanbul haben in der abgelaufenen Saison Rang zwei hinter Stadtrivalen Galatasaray belegt, den Cup gewonnen und in der Europa League das Halbfinale erreicht. Bekanntester Spieler ist der Niederländer Dirk Kuyt, treffsicherster war der Senegalese Moussa Sow (15 Treffer). Im Sommer wurde der portugiesische Teamverteidiger Bruno Alves um 5,5 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg geholt.