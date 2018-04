Aus für Pyrotechnik? Die Entscheidung wurde vertagt

Keine Pyrotechnik mehr in Österreichs Bundesliga-Stadien! Das war der Plan von Peter Goldgruber (Generalsekretär im Innenministerium) und Karl Mahrer (ÖVP-Polizeisprecher). Nachdem der KURIER am 9. März berichtet hatte, dass die üblichen Ausnahmeregelungen per Erlass gestoppt werden sollen, war die Aufregung groß.

Bundesliga-Vorstand Ebenbauer meinte, dass es eine legale Möglichkeit für Pyrotechnik geben sollte. Vereine mit größeren Fanszenen (Rapid, Sturm, Austria) argumentierten ebenfalls gegen ein Verbot.

Und fünf Wochen später? Ist noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Die neue Regierung dürfte von der massiven Kritik an ihren Plänen überrascht worden sein.