Aus der Traum von der Frauen-WM: Österreich ging in Schottland baden

„Wir sind vor der Pause nur schwer in die Gänge gekommen. Danach ging es dann besser“, sagte Fuhrmann. Der letzte Pass und die Abschlüsse waren aber weiter zu ungefährlich. Zumindest kassierten die Österreicherinnen kein Tor und kamen in die Verlängerung.

Nach nur zwei Minuten setzte sich bei einem Eckball Harrison im Fünfer gegen vier Österreicherinnen durch und köpfelte das 1:0. Und damit Österreich aus dem WM-Rennen. „So ein Tor darf man nicht bekommen“, sagte Fuhrmann, die aber ihren Spielerinnen keinen Vorwurf punkt Einsatz machte. „Wir konnten nicht an die Form der EM anschließen“, sagte Laura Feiersinger nach ihrem 99. Länderspiel. Den 100er kann sie jetzt nicht im Playoff-Finale feiern, bei dem Irland jetzt in Schottland und nicht in St. Pölten gastiert.