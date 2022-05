Auf ManCity-Trainer Guardiola lastet der Fluch der Champions League

Guardiola kommt in drei der größten Ligen auf neun von zwölf möglichen Titeln. In der Statistik der Champions-League-Titel führt aber Ancelotti drei zu zwei – Guardiola kann bislang nur mit dem FC Barcelona die Königsklasse gewinnen. Auf dem Weg zum Sieg 2014 warf Ancelotti die Bayern und Guardiola unter anderem mit einem 4:0 in München aus dem Bewerb. Jetzt eliminierte der bald 63-jährige Italiener Manchester City unter der Führung des 51-jährigen Spaniers.

Ancelotti wird vorgeworfen, nur auf individuelle Aktionen seiner Stars zu setzen und nicht mit dem Team einen schönen Fußball zu entwickeln. Guardiola muss sich hingegen den Vorwurf machen lassen, dass sein Einfluss auf das Spiel so dominant ist, dass es seine Kicker in wichtigen Spielen vielleicht im entscheidenden Moment an Eigenverantwortung fehlen lassen.