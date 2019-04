Späte Aufholjagd: Rapid mit Last-Minute-Remis in Altach

Rapid ist einer der Lieblingsgegner von Altach: Nur gegen die Austria gewannen die Vorarlberger in der Bundesliga häufiger, nämlich zwölf Mal. Der elfte Sieg gegen Rapid war am Samstag nahe. Doch Joker Andrija Pavlovic sicherte den Hütteldorfern in der Nachspielzeit im Ländle doch noch einen Punkt.

Aber alles der Reihe nach.

Die Vorarlberger beteiligten sich anfangs nur peripher am Spiel. Jeder Ball wurde hoch nach vorne geschlagen, wo er durch die Rapid-Verteidiger abgefangen und flach gehalten wurde. So spielten die Rapidler teils recht gefällig – allerdings nur bis zum Strafraum der Gastgeber. Erst nachdem die Altacher einen Stürmer zurück ins Mittelfeld zogen, um dort die Überzahl der Rapidler auszugleichen, verlagerte sich das Geschehen mehr in Richtung Rapid-Tor. Und die Hütteldorfer hatten Glück, nicht mit einem Rückstand in die Pause zu gehen. Netzer per Kopf nach einem Eckball (29.) und Berisha nach einem Stanglpass von Lienhart (32.) fanden die besten Chancen in der ersten Halbzeit vor.