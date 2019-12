Aufsteiger WSG Tirol: Die große Sehnsucht nach der Winterpause

Dabei schiene ja die Gelegenheit günstig, dem Meister und Titelfavoriten aus Salzburg ein Haxerl zu stellen. In den letzten beiden Runden hatten sich die Salzburger gegen die Abstiegskandidaten St.Pölten (2:2) und Admira (1:1) Ausrutscher geleistet, dazu wartet am Dienstag das "Spiel des Jahres" in der Champions League gegen den FC Liverpool.

"Wenn wir dort was holen wollen, dann werden wir trotzdem sehr viel Glück brauchen", weiß WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger. Vor allem aber werden die Tiroler einmal ihre haarsträubenden individuellen Fehler abstellen müssen, die sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen ziehen. Das Problem: "Bei uns macht immer ein anderer Spieler einen Bock", sagt der Coach. "Das ist offenbar ansteckend."