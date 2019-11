Aufsteiger Tirol: "Wir werden jetzt nicht die Ruhe verlieren."

Drei Punkte trennen die Tiroler gerade noch vom Tabellenende, und angesichts der kommenden Aufgaben mit Heimspielen gegen LASK (Samstag), Sturm (30.11.) und dem Auswärtsmatch gegen Salzburg fürchten einige bereits, der Aufsteiger könnte mit der roten Laterne überwintern.

Cheftrainer Thomas Silberberger will erst gar keine Panik oder Hysterie aufkommen lassen. Der 47-Jährige bleibt in dieser angespannten Lage demonstrativ gelassen und verweist auf die wichtigste Tugend in seiner mittlerweile sechsjährigen Ära in Wattens. "Wir sind immer ruhig geblieben, in allen schwierigen Phasen, die wir in dieser Zeit hatten. Deswegen werden wir auch jetzt nicht die Ruhe verlieren."