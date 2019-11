Aufsteiger WSG Tirol: Ein Zwerg gegen die Kleinen

"Wir müssen schnell wieder in die Spur kommen, sonst schaut es auswärts in St. Pölten schlecht aus. Es hat gegen Altach von A bis Z nicht gepasst", mahnte Trainer Silberberger nach dem 0:4-Heimdebakel. Treue Tivolibesucher fühlten sich angesichts dieses Auftritts an den FC Wacker Innsbruck aus der Vorsaison erinnert. "So steigen wir ab", sagte ein Vorstandsmitglied der WSG.

Zwei neue Spieler im Winter

Den Verantwortlichen sind die Defizite durchaus bewusst. Nach dem Aufstieg hielten Trainer Thomas Silberberger und Sportchef Stefan Köck ganz bewusst jenen Spielern die Treue, die den Titel in der zweiten Liga gewonnen hatten. Jeder sollte in der Bundesliga die Chance bekommen, sein Können unter Beweis zu stellen. Mittlerweile zeigt sich, dass dem einen oder anderen Spieler in den Reihen der WSG die höchste Spielklasse eine Nummer zu groß ist.

Für den Winter sind deshalb bereits personelle Rochaden angedacht. Zwei neue Spieler sollen verpflichtet werden, um für den Kampf gegen den Abstieg gerüstet zu sein.