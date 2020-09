Aufregung nach Frauenbesuch im englischen Teamhotel

Am vergangenen Samstag gaben Phil Foden (Manchester City) und Mason Greenwood (Manchester United) ihr Debüt in der englischen Nationalmannschaft. Die beiden Youngsters durften sich in der Nations League über einen 1:0-Auswärtserfolg in Island freuen. Doch das erste Länderspiel könnte für den 20-jährigen Foden und den 18-jährigen Greenwood auch schon wieder für längere Zeit das letzte gewesen sein.

Denn laut englischen Medienberichten wurden die beiden in Frauenbegleitung im Teamquartier in Island erwischt. Damit verstieß das Duo gegen die strikten Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Welche Konsequenzen den beiden drohen, ist noch unklar.