Aufatmen beim ÖFB-Team: Wienroither ist nach Corona-Infektion zurück

Österreichs Nationalteam kann im für den Aufstieg entscheidenden EM-Spiel gegen Norwegen am Freitag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Brighton wieder auf Laura Wienroither bauen. Die Arsenal-Legionärin hat eine Corona-Erkrankung samt leichten Symptomen überwunden und bekam am frühen Mittwochnachmittag dank einem passenden Blutbefund "Grünes Licht" für eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb.

"Sie wird heute einsteigen. Wir werden schauen ob sie alles macht und wie es ihr geht, aber sie ist absolut eine Option für Norwegen", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Auch, da die Infektion harmlos war. "Sie hatte maximal ein bisschen Halsweh und Schnupfen und war auch schon am Rad", so die 41-jährige. Wienroither war am Samstag positiv getestet worden und hatte deshalb das Duell mit Nordirland (2:0) am Montag verpasst.