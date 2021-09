Aufatmen beim LASK: Stürmer Karamoko nur leicht verletzt

LASK-Stürmer Mamoudou Karamoko musste am Sonntag unmittelbar nach seinem Ausgleichstreffer gegen die Admira ausgewechselt werden. Bei Untersuchungen am Montag wurde eine Verletzung am linken Kniegelenk festgestellt. Eine anfangs befürchtete schwere Bänderverletzung hat sich damit nicht bestätigt.

Karamoko zog sich eine Kniegelenksprellung und -Verstauchung zu. Der 22-jährige Mittelstürmer wird – je nach Verlauf – zwischen einer und drei Wochen ausfallen.

„Ich bin froh, dass sich die Verletzung als weniger schwerwiegend herausgestellt hat – die TV-Bilder haben nicht gut ausgesehen. Trotzdem werden wir mit Mamou in den kommenden Tagen sehr sorgsam umgehen und nichts überstürzen – ich wünsche ihm gute Besserung!“, sagt LASK-Cheftrainer Andreas Wieland.