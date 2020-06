Aufatmen bei der Austria: Klarer Sieg beim Lieblingsgegner

Die Wiener Austria ist im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga an Leader Altach drangeblieben. Die Favoritner gewannen am Samstag in Mattersburg klar mit 4:1 und liegen sechs Runden vor Schluss weiter einen Punkt hinter den Vorarlbergern. Für das Team von Coach Christian Ilzer war es erst der zweite Saison-Auswärtssieg - beide gelangen gegen Mattersburg.

Die Burgenländer verströmten in Zeiten wie diesen ein bisschen Heurigenstimmung. Aufgrund der – den Hygienebestimmungen geschuldeten – Raumaufteilung, wurde auf der Tribüne ein Pressebereich improvisiert. Die Heurigenbankerl erinnern ein bisschen an den Pressebereich auf dem Sportklub-Platz vor 30 Jahren.

Die Austria als Angstgegner

Damals machte sich Mattersburg gerade auf, aus der fünften Liga kommend in höhere und höchste Gefilde vorzustoßen. Die Austria aber spielte in der Zeit fast immer um den Titel mit. Mit Stöger, Ogris, Percudani, Hasenhüttl – um ein paar der damaligen Helden zu nennen.