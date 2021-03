Auf- und Abstieg in 2. Fußball-Liga noch offen

Vier Bewerber

Nur vier derzeit in den 3. Ligen tätige Mannschaften bewarben sich für die 2. Liga, und zwar Stripfing (Ost), Hertha Wels, Sturm Graz Amateure (beide Mitte) und Wacker Innsbruck II (West). Über die Anträge entscheidet der Liga-Senat 5 bis spätestens 13. April. Abgeschlossen wird das Verfahren mit der Meldung der lizenzierten Clubs an die UEFA bis 31. Mai.

Ein Aufsteiger aus den Eliteligen im Westen ist in jetziger Hinsicht am unwahrscheinlichsten. Von allen Zulassungsbewerbern sind die Wacker Amateuren am schlechtesten platziert. Dazu kommt, dass in der 2. Liga nur maximal drei Teams von Bundesligisten spielen dürfen. Derzeit sind dort mit den Young Violets (Austria) und Rapid II offiziell zwei Mannschaften engagiert.