Nur fünf Fußball-Zweitligisten suchten um Oberhaus-Lizenz an

Große Fragezeichen hinter Regionalliga

Um überhaupt aufstiegsberechtigt zu sein, muss die Regionalliga-Saison unter den Top zwei abgeschlossen werden. Dazu kommt, dass in der 2. Liga nur maximal drei Teams von Bundesligisten spielen dürfen - derzeit sind dort mit den Young Violets (Austria) und Rapid II zwei Mannschaft engagiert. Liefering und die Juniors OÖ gelten offiziell nicht als Amateurmannschaften von Salzburg und LASK. Für die Wacker-Amateure wäre zudem ein Aufstieg nur dann möglich, wenn den Profis die Sprung in die höchste Spielklasse gelingt.

Außerdem existiert nach wie vor ein großes Fragezeichen, ob die Regionalligen überhaupt finalisiert werden können. Laut ÖFB-Beschluss ist eine Wertung nur dann möglich, wenn die Hinrunden beendet wurden, was derzeit nicht der Fall ist. Alle drei Ligen pausieren seit Monaten, eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist nicht in Sicht. Die Bundesliga will aber schon bis Ende Mai wissen, ob beziehungsweise welche Klubs aus den Regionalligen aufsteigen.