Auf Rapid wartet gegen Genk eine richtig große Herausforderung

Aiwu vor Debüt

Robert Ljubicic dürfte – was Kühbauer besonders schmerzt – noch fehlen. Emanuel Aiwu könnte stattdessen als Sechser sein Debüt geben.

In der Offensive ruhen viele der grünen Hoffnungen auf Marco Grüll. Der neue Flügel wird von Kühbauer so offensiv gelobt wie früher Ercan Kara. Beim Mittelstürmer fehlten dem Trainer zuletzt Intensität und Konzentration. Als Größter (1,92 m) in einer eher kleinen Mannschaft dürfte der Teamspieler seinen Stammplatz aber auch wegen der Standards noch verteidigen.

Denn bei ruhenden Bällen ist eine der wenigen Schwächen von Belgiens Cupsieger offensichtlich.

„Wir dürfen nicht nur verteidigen. Wenn wir aggressiv, mit der nötigen Energie und voller Überzeugung nach vorne spielen, können wir die Oberhand gewinnen“, hofft Kühbauer.