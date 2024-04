Auch mit 35 Jahren: Inter setzt weiter auf Arnautovic

999 Minuten - so lange stand Marko Arnautovic in der bisherigen Saison für Inter Mailand in allen Bewerben auf dem Spielfeld. Dabei erzielte er jeweils zwei Tore in der Champions League und in der Serie A - das ist jetzt nicht gerade eine überragende Bilanz für den 35-jährigen ÖFB-Teamstürmer.

Arnautovic sei "weit unter den Erwartungen geblieben", urteilte die "Gazzetta dello Sport".