ÖFB-Star Arnautovic feiert Inters Meistertitel mit Tanzeinlage

Den Gewinn des "Scudetto" mit Inter Mailand hat Marko Arnautovic mit einer Tanzeinlage in der Kabine zelebriert. Wie auf einem Video des Clubs in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, nahm der ÖFB-Legionär erst einen großen Schluck Champagner, dann präsentierte der 35-jährige Wiener seinen Hüftschwung zur Musik von "DJ" Hakan Calhanoglu .

Der oft verletzte und von Trainer Simone Inzaghi häufig als "Joker" gebrachte Angreifer kam in der laufenden Saison in 23 Einsätzen auf zwei Tore und drei Assists .

Für Arnautovic, der am Montag auf der Bank saß, war es der zweite Meistertitel mit den "Nerazzurri" nach 2010. In dieser Saison trug der ÖFB-Rekordnationalspieler, dessen Vertrag in Mailand noch bis 2025 läuft, deutlich mehr als vor 14 Jahren zum Gewinn der Meisterschaft bei.

Große Erleichterung herrschte auch bei Inter-Kapitän Lautaro Martinez, der seine Freudentränen nicht zurückhalten konnte. "Wir haben so hart dafür gearbeitet und so viel gelitten. Was soll ich sagen: Das ist das Schönste in meinem Fußballer-Leben", sagte der argentinische Weltmeister, mit 23 Treffern der Führende der Serie-A-Torschützenliste, bei DAZN.