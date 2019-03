Auch Burgstaller und Wolf fallen für EM-Quali-Auftakt aus

Nach Philipp Lienhart haben auch Guido Burgstaller und Hannes Wolf für den Auftakt in der Fußball-EM-Qualifikation des ÖFB-Teams am Donnerstag gegen Polen sowie drei Tage später gegen Israel abgesagt. Dies gab der ÖFB am Sonntag bekannt. Für die Verletzten nominierte Teamchef Franco Foda Abwehrspieler Maximilian Wöber ( FC Sevilla) und Stürmer Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) nach.

Der seit Längerem mit körperlichen Problemen kämpfende Burgstaller muss sich einer komplexen Zahn-Operation unterziehen. Der 19-jährige Wolf, der erstmals im ÖFB-Kader gestanden war, hat im Europa-League-Rückspiel gegen SSC Napoli eine Verletzung am rechten Sprunggelenk erlitten.