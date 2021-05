Attraktive Zahlen für Österreichs Europacup-Starter

Österreichs Europacup-Starter kennen seit einigen Tagen die UEFA-Prämien für die kommende Saison. Wie aus den vom Fußball-Kontinentalverband bisher nicht veröffentlichten, aber der APA vorliegenden Zahlen hervorgeht, können Meister und Vizemeister bei erfolgreicher Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase mit zumindest 15,64 Mio. Euro Startgeld rechnen.

Europa-League-Teilnehmer kassieren 3,6 Mio. Euro, jene an der neu geschaffenen Conference League 2,94 Mio. Ein Sieg in der Königsklasse bringt 2,8 Mio., ein Unentschieden noch 930.000. In der K.o.-Phase steigern sich die Prämien von Runde zu Runde weiter. Ein Einzug ins Achtelfinale würde etwa noch einmal 9,6 Mio. Euro bringen.